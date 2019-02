Non c’è una vera classifica “a posizioni” (primo, secondo, etc), ma i big in gara al Festival di Sanremo sono per ora suddivisi tre aree: blu (bravi), gialla (così così) e rossa (non hanno convinto). E tra i lombardi in gara fra i cantanti più apprezzati della prima serata si sono confermati il bresciano Francesco Renga (che ha aperto la serata non senza un po’ d’emozione) e il monzese Irama, mentre non bene un altro bresciano, il giovane Einar, finito in zona “rossa”.

La prima serata: classifica provvisoria

Si è alzato il sipario sulla prima serata del Festival di Sanremo 2019. La kermesse, condotta da Claudio Baglioni affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio, ha previsto nella prima sera l’esibizione di tutti i 24 artisti in gara. Ecco come si sono posizionati, ricordando che nell’edizione voluta dal capitano Baglioni non sono previste eliminazioni né “offensive” posizioni: invece dei posti in classifica, tre aree. Bene, benino e malino per dirla in accordo con il direttore artistico, alla ricerca della sacra armonia.

Tra i bookmakers restano favoritissimi Arisa e Ultimo, ma anche il Volo.

Area blu

Ultimo

Nek

Loredana Bertè

Irama

Simone Cristicchi

Francesco Renga

Il Volo

Daniele Silvestri

Area gialla

Negrita

Paola Turci

Anna Tatangelo

Arisa

Patty Pravo e Briga

Enrico Nigiotti

Federica Carta e Shade

Boomdabash

Area rossa

Einar

Achille Lauro

Motta

Zen Circus

Ex-Otago

Mahmood

Ghemon

Nino D’Angelo e Livio Cori

Gli ospiti

Serata da brividi con Andrea Bocelli, in duetto con il figlio Matteo (e Baglioni, ça va sans dire) e la splendida Giorgia. Torna Pierfrancesco Favino, in un numero con la Raffaele e Claudio Santamaria.

All’Ariston ci sono anche Netweek e Vero!

Netweek, in collaborazione con Edizioni Vero, lancia lo speciale “Vero a Sanremo”, primo progetto di co-marketing dedicato ad un evento di portata nazionale.

Tutti i giorni su 26 quotidiani online del gruppo Netweek: approfondimenti, interviste e curiosità direttamente dal Teatro Ariston, per raccontare il Festival più famoso d’Italia in modo originale e autentico, proponendo informazioni che di solito non trovano spazio sui media tradizionali.

