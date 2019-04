Primavera in festa: il programma delle iniziative a Rosate, a partire dalla Festa di Liberazione di mercoledì 25 aprile.

Primavera in festa a Rosate: il programma

Le manifestazioni ed iniziative di Primavera in Festa al via con la Festa di Liberazione di mercoledì 25 aprile, con ritrovo al Parco Avis alle 9.30. Ricco il calendario di eventi, che prosegue sabato 27 prile con la Festa in piazza dalle 19.30. Domenica 28 aprile in chiesa alle 10.30 gli anniversari di matrimonio, con riconoscimento e rinfresco in sala consiliare. Alle 12.30 festa della Terza età al club Amici rosatesi. Tante anche le iniziative per maggio, dalla Festa dei sessantenni il primo del mese alla 18esima Rusa Ball il 5 maggio, sino al Concerto dal dì dla Fasta del 25 maggio ed alla Festa Patronale di domenica 26 maggio.