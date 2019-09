Pro loco Cusago: Festa dell’agricoltura

Pro loco Cusago: il 5 e 6 ottobre la tradizionale Festa dell’agricoltura, dedicata ai sapori d’autunno e alle nostre campagne.

La Pro loco di Cusago organizza la tradizionale Festa dell'agricoltura, dedicata ai sapori d'autunno e alle nostre campagne; l'appuntamento è per il weekend di sabato 5 e domenica 6 ottobre, in piazza del Castello. Saranno due giorni dedicati ai prodotti agroalimentari locali, biologici, legati alla tradizione del territorio e di qualità. Non mancheranno stand per lo street food e laboratori per bambini. Presso Il Negozio della Corte Madonnina sarà anche allestita la mostra «La cascina in miniatura. Trucioli di storia». La partecipazione è libera.