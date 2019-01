L’iniziativa della Pro loco di Besate domenica 20 gennaio per celebrare Sant’Antonio: pranzo tipico, poi racconti e poesie.

Pro loco di Besate: “Ricordando Sant’Antonio”

La Pro loco di Besate, con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa "Ricordando Sant'Antonio". L'appuntamento è al centro civico di via dei Mulini domenica 20 gennaio. Il clou dell'evento è costituito dal pranzo tipico che inizierà alle 12.30 e che prevede antipasto del contadino, risotto con pasta di salame, brsato con polenta e gorgonzola, dolce e caffè. Costo di 15 euro per gli adulti vino escluso, ridotti a 10 oer i bambini. Seguiranno momenti di intrattenimento con racconti e poesie legati alla vita del Santo protettore degli animali. Prenotazioni entro giovedì 17 gennaio al numero di telefono 02-905.03.40.