Puliamo il Mondo approda a Parabiago: l’appuntamento è per domani, domenica 6 ottobre 2019.

Puliamo il Mondo: l’iniziativa

Una domanica per l’ambiente e la pulizia del proprio territorio. L’iniziativa, curata dall’Amministrazione comunale di Parabiago, in collaborazione con la scuola media Rancilio, Cap Holding e Legambiente, è prevista per domenica 6 ottobre 2019.

Il programma

Il programma è molto semplice quanto importante. Il ritrovo è previsto per le 9.30 nel piazzale della scuola media Rancilio a Villastanza. I partecipanti faranno una passeggiata ecologica nel parco del Roccolo ad osservare la natura e ripulirla dall’inciviltà. Gli organizzatori poi sottolineano: “Forniremo guanti, pettorine e sacchetti per differenziare i rifiuti raccolti. Separatamente, poi, raccoglieremo i mozziconi di sigaretta”.

LEGGI ANCHE: Festa dell’Albero: Legambiente in campo pure a Parabiago