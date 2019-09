Domenica ad Abbiate al via la 19esima edizione della Quattar Pass in Pineta.

Quattar Pass in Pineta, a spasso nel Parco

Ritrovo dalle 7 e partenze al via dalle 8, domenica in piazza Unità d’Italia per la 19sima edizione della Quattar Pass in Pineta, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dal Club 33. La gara è aperta a tutti e ci saranno tre percorsi possibili: da 7, 12 e 21 chilometri all’interno del Parco Pineta. Lungo tutti e tre i percorsi ci saranno posti di controllo e punti ristoro con thè, mele, limoni, pane, marmellata e zucchero.

Come partecipare

Partecipare alla Quattar Pass in Pineta è semplice. Società e gruppi potranno iscriversi fino alle 22 del 13 settembre, con possibilità di aggiunte fino alle 19 del 14 settembre. I singoli invece potranno iscriversi fino alle 9.30 del giorno della gara. Per iscriversi, telefonare a Maria Stella Crippa (3287189922) o Gino Marinello (3311996389, mail: club_33@libero.it). Il costo dell’iscrizione è di 3 euro per i soci Fiasp, 3,50 per i non soci. Saranno consegnati premi di rappresentanza ai gruppi con almeno 15 iscritti e ai gruppi locali più numerosi.

Inoltre, la manifestazione sarà valevole per l’assegnazione dei timbri I.V.V. e per i concorsi Fiasp Piede Alato e Gamba d’Argento 2019 e si terrà con qualsiasi condizione meteo.

