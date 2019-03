Raduno e benedizione dei motori: 800 centauri a Tradate.

Grande festa a Tradate

Oltre 800 centauri stamattina, domenica 31 marzo, nel piazzale della biblioteca Frera per gli ormai tradizionali raduno e benedizione organizzati dai quattro motoclub cittadini. Due ruote di ogni tipo, dagli scooter alle mitiche Harley Davidson passando per le potenti stradali, hanno invaso il parcheggio della biblioteca e la strada. Dopo la benedizione di don Gianno Cazzaniga e l’augurio per una buona stagione motociclistica dell’assessore alla cultura Erika Martegani, i motociclisti si sono messi in viaggio verso Venegono Superiore per l’aperitivo e il pranzo insieme. Il divertimento e la passione per le due ruote sono stati dunque i grandi protagonisti della giornata di domenica.

