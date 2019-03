Rainbow Rock Festival il 30 marzo al cineteatro di Motta Visconti: protagonisti i Queen Rocks, cover band del quartetto di Freddie Mercury.

E' indubbiamente un momento di grande riscoperta dei Queen, grazie al'enorme successo del film Bohemian Rhapsody. Non sorprende dunque che per la nuova edizione del Rainbow Rock festival i protagonisti saranno i Queen Rocks, una cover band del quartetto inglese del frontman Freddie Mercury. L'appuntamento è come da tradizione al Cineteatro Arcobaleno di via Gonzaga 8, sabato 30 marzo dalle 21. Sul palco non solo i Queen Rocks ma anche Rogoredo Fs band, Stranger than before e altre band emergenti. Durante la serata performance di live painting di Emacomics ed esposizione delle immagini del concorso fotografico promosso da Rainbow.