Il teatro Talisio Tirinnanzi inaugura la stagione 2018/2019 con un grandioso Family Show in versione musical.

Talisio Tirinnanzi: la stagione 2018/2019

Da novembre il teatro Talisio Tirinnanzi propone tre imponenti fiabe in musical per grandi e piccini. Il primo appuntamento è domenica 18 novembre alle 17 con “Rapunzel”, dal capolavoro dei Fratelli Grimm. Narra di una principessa dai lunghi capelli d’oro capaci di donare giovinezza a chiunque. Il secondo appuntamento al teatro Talisio Tirinnanzi è con “ Simba il Re Leone”, amatissimo dai bambini, domenica 20 gennaio 2019 alle 16, insieme a tutti gli altri mitici personaggi della Savana. Si prosegue domenica 17 febbraio alle 16 con “La Sirenetta”, arricchita da effetti speciali capaci di ricreare niente meno che il mare.

La rassegna dei Family Show

La rassegna dei Family Show è animata dalla celebre Compagnia Nazionale All Crazy & Sold Out, che da anni riempie i grandi teatri ovunque. Si vedrà così in scena un cast di numerosi cantanti, attori, ballerini e acrobati del musical professionale con musiche, costumi e allestimenti meravigliosi. Alla fine di ogni spettacolo, gli artisti in costume scendono sempre dal palco per un selfie con ognuno dei loro nuovi piccoli amici. Altra novità, più interessante per i genitori, riguarda le cosiddette “ tasche”: i biglietti costano veramente poco, meno di un pomeriggio al cinema! Prezzi incredibilmente bassissimi, rispetto ai capoluoghi di provincia, così motivati dalla Direzione:” è una scelta di Melarido Srl che gestisce il teatro da quest’anno e dell’Amministrazione Comunale, un vero omaggio alle famiglie e ai loro bambini… dopotutto, è quasi Natale”.