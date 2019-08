Ravello in festa: tutto pronto per la Patronale della frazione di Parabiago che si svolgerà dal 4 al 14 settembre 2019.

Ravello in festa: il programma dei primi giorni

Grandi festeggiamenti per la Comunità Parrocchiale di Ravello di Parabiago, dove, dal 4 al 14 settembre 2019, si celebra l’annuale festa patronale in occasione della solennità dell’Esaltazione della S. Croce. Si inizia mercoledì 4 settembre 2019, con la meditazione di don Massimiliano Scandroglio, per proseguire nella serata di giovedì 5 settembre 2019 con la proiezione fotografica per ricordare il ventesimo anniversario di consacrazione della chiesa. Da venerdì 6 settembre 2019 spazio alla buona cucina e all’intrattenimento, con la band Effettoliga e la tipica cassoeula. Nella serata di sabato 7 settembre 2019 si potranno invece degustare i pizzoccheri, ascoltando i Safari, tribute band di Jovanotti, in attesa del gran galà pirotecnico.

Il clou dei festeggiamenti

Il centro della festa sarà domenica 8 settembre 2019 con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da don Pasquale Fumagalli e, a seguire, il pranzo comunitario. Sulla piazza della chiesa si terrà il raduno di auto d’epoca che attirerà l’attenzione dei numerosi appassionati della zona. Alle 18 prenderà avvio la processione con il Crocifisso, al termine della quale la serata proseguirà con brasato e karaoke.

Gli ultimi giorni della Patronale

Nella serata di lunedì 9 settembre 2019, la specialità culinaria proposta sarà la trippa, accompagnata dalla musica della band Turno di notte, in attesa della benedizione delle moto. Infine venerdì 13 settembre 2019 si celebrerà la S. Messa nella solennità dell’Esaltazione della s. Croce, mentre sabato 14 settembre 2019 il corpo bandistico S. Stefano di Parabiago offrirà il tradizionale concerto a chiusura della festa.

