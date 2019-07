Renato Zero a Gerenzano grazie a “Icaro”, spettacolo andato scena ieri sera, sabato 20 luglio, in piazza De Gasperi.

Renato Zero a Gerenzano: grande successo di “Festa in piazza”

E’ un weekend all’insegna del divertimento, della musica, della buona cucina e delle attività per adulti e piccini quello che sta andando in scena a Gerenzano. L’assessore alla Cultura Monica Mariotti, in collaborazione con il Corpo musicale Santa Cecilia, ha organizzato infatti «Piazza in festa». L’appuntamento in piazza De Gasperi è iniziato ieri, sabato 20 luglio, dalle 19 con il laboratorio con la creta e truccabimbi a cura Eliana Perosin, arteterapeuta. Alle 20.30 si è esibita invece la scuola di danza «Swan dance school» di Mozzate, mentre alle 21.30 ha entusiasmato il pubblico il concerto «Icaro – tributo a Renato Zero».

Il programma di stasera

I festeggiamenti continueranno anche questa sera, domenica 21, alle 20 con la «baby dance» e alle 21 con il karaoke party, i balli di gruppo e l’animazione con la scuola «Dma» (Dance Music Academy) di Bovisio Masciago. Dalle 19 non mancherà poi il servizio gastronomico a cura del Corpo musicale Santa Cecilia. Ci saranno poi i gonfiabili e tanto intrattenimento per i bambini. «Abbiamo collaborato con il Corpo musicale Santa Cecilia anche per il tributo estivo dello scorso anno e quest’anno abbiamo deciso di prolungare la festa anche di domenica», commenta l’assessore Monica Mariotti, che ha ringraziato sui social per il grande successo di ieri sera del tributo a Renato Zero in piazza.

