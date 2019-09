Delitto al museo Potter: “A volte quello che appare non è ma spesso quello che è non appare. La differenza tra essere e apparire sta tutta in un quadro”. Per risolvere il mistero, appuntamento a domenica 22 settembre, ore 14.30, all’oratorio S. Giovanni Bosco di Rescaldina.

“Delitto al museo Potter: il mistero del quadro a Rescaldina”

Delitto al museo Potter: un delitto, un museo, un quadro, un mistero… Per risolverlo, appuntamento a domenica 22 settembre, ore 14.30, all’oratorio S. Giovanni Bosco di Rescaldina. Alle 21, gran finale con premiazione della squadra vincente.

Venerdì 20 settembre inizia la festa dell’oratorio con la proiezione delle foto del campeggio e della fiaccola 2019. I ragazzi delle medie, dopo l’esperienza dell’oratorio feriale che aveva come tema “Bella Storia”, hanno preparato per domenica 22 settembre uno spettacolo fatto di recitazione, gioco, enigmi, cibo e compagnia lungo le strade che vanno dal Bassettino all’oratorio Don Bosco. Dopo la cena con delitto dello scorso anno, il mistero si infittisce…

I partecipanti verranno divisi in squadre da 8 giocatori; per risolvere il mistero del quadro basta iscriversi in segreteria dell’oratorio Don Bosco e ritirare il kit mystery player. Numerose le realtà che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento: Pro Loco Rescaldina, Auto Moto Club Route 54, Gli Amici del Musical, la Forgia dei Meeple e Fondazione Ticino Olona, che sostiene attraverso bandi le attività socio-educative svolte dagli oratori.

LE FOTO:

