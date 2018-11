Oggi 7 novembre 2018 apre al pubblico EICMA, l’esposizione internazionale del ciclo, motociclo e accessori, che si terrà, come ormai di consuetudine, nel polo fieristico di Rho.

EICMA, la cerimonia di apertura

Ieri, martedì 6 novembre, si è tenuta la cerimonia di apertura della 76esima edizione di EICMA 2018 dedicata al ciclo e motociclo. Il più importante evento espositivo con tema le due ruote ha visto esponenti del mondo dell’economia e della politica e dei motori come: Dovizioso, Lorenzo, Max Biagi, Marquez, Sala, Giorgietti, Fontana, Boccia, Cairoli e Dell’Orto. A presentare inaugurazione Vanessa Incontrada. Ad animare il tutto lo spettacolo dell’attore trasformista Arturo Brachetti.

EICMA, iniziata l’apertura al pubblico

Questa mattina ha preso a tutti gli effetti il via l’edizione 2018 di EICMA. Oggi infatti è il primo giorno di apertura al pubblico dell’esposizione dedicata agli amanti delle due ruote, che anche quest’anno si tiene a Fiera Milano-Rho. Ecco qui di seguito tutti i dettagli dell’edizione numero 76.

Orari

I cancelli questa mattina si sono aperti alle 9.30 e si chiuderanno alle 18.30. Ecco qui gli altri orari giorno per giorno:

venerdì 9 novembre 2018: apertura 9.30 – chiusura 22.00;

sabato 10 novembre 2018: apertura 9.30 – chiusura 18.30;

domenica 11 novembre 2018: apertura 9.30 – chiusura 18.30.

Programma

Motolive

Non solo statica esposizione ad EICMA, ma anche la possibilità di vedere e sentire le moto in azione.

Ridemood

EICMA sta coinvolgendo e contaminando la città attraverso un programma specifico denominato RIDEMOOD. Questo sarà un contenitore di eventi, collaborazioni ed appuntamenti all’interno della città: l’anima dell’Esposizione attraverserà così le vie del capoluogo lombardo. QUI tutto il programma di RIDEMOOD.

Eicmaland

Sabato sera inoltre l’atmosfera di EICMA giungerà anche all’Alcatraz di Milano con EICMALAND. Questo evento è una delle novità dell’edizione numero 76 dell’esposizione.

Come raggiungere l’esposizione

E’ possibile raggiungere Fiera Milano-Rho facilmente con i mezzi pubblici. Lo si può fare grazie alla metropolitana, utilizzando la linea rossa M1, che ha come capolinea proprio Rho Fiera Milano. Attenzione: per potersi servire del servizio è necessario acquistare un biglietto extraurbano. Inoltre il polo fieristico è raggiungibile anche grazie la rete ferroviaria Trenord, scendendo alla fermata. Infine si ricorda che, per chi raggiunge l’esposizione in moto, è previsto un parcheggio gratuito protetto, si tratta del PM1-Porta Ovest del comprensorio fieristico.

