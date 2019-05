Presentata stamattina la seconda della Rho Night Run organizzata dal Lions Club Rho Host.

Rho Night Run, appuntamento a giugno

Quattro e otto chilometri da correre e percorrere insieme per fare del bene. È stata presentata questa mattina alla palestra Venus di Rho la seconda edizione della Rho Night Run la corsa podistica non competitiva organizzata dal Lions Club Rho Host. Una mattina all’insegna dello sport nel corso della quale il presidente Marco Franceschetto ha presentato la corsa, il percorso di 4 e 8 chilometri e le nuove maglie gara di colore diverso per uomo e donna. La corsa in programma nella serata di mercoledì 19 giugno avrà uno scopo benefico: il ricavato sarà destinato a una associazione del territorio e alla creazione di borse di studio.

Via con le iscrizioni

Sarà possibile iscriversi domani mattina dalle 9 alle 13 in piazza San Vittore e in caso di maltempo sotto i portici di via Madonna e nel pomeriggio al parco Pertini di corso Europa. Dopo la presentazione della Rho Night Run la parola è passata all’ospite d’onore della mattinata, il maratoneta Danilo Goffi vincitore due volte della maratona di New York e di altri importanti successi, che ha parlato dei benefici della sua carriera e dei benefici della corsa e i metodi di allenamento.

