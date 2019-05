Da giovedì 6 a domenica 9 festa al Parco Pratone.

Festa del Rione Santa Maria: birra, musica e palo della cuccagna

Torna la prossima settimana la Festa del Rione Santa Maria al Parco Pratone di Venegono Superiore, l’appuntamento che ormai da anni apre la stagione estiva per il paese. Anche quest’anno non mancheranno concerti, serate danzanti, buona tavola, birra a fiumi e i giochi del Palio di Venegono rinato lo scorso anno. Ecco il programma:

Giovedì 6 giugno

Serata latino americana con la scuola di ballo “Estasi Latina” a partire dalle 21.

Venerdì 7 giugno

Alle 21 torneo di Beer Pong e concerto tributo a Ligabue con il gruppo cover “Libera Uscita”.

Sabato 8 giugno

Serata con pizzica salentina e musica country con la scuola di ballo “Jack&Jack” a partire dalle 21.

Domenica 9 giugno

Festa sin dal pomeriggio: alle 15 avrà inizio la seconda edizione del Palio di Venegono con giochi a squadre per grandi e piccoli. Alle 18, Palo della Cuccagna aperto a tutti: in palio per la squadra vincitrice (da 5 componenti) salamella e patatine per i partecipanti, un metro di birra e un buono offerto dall’American Pizza Pub da 80 euro mentre per la squadra vincitrice tra i bambini due buoni per un chilo di gelato ciascuno offerti da Buongiorno Pane Caffè Gelato Venegono. Alle 21 concerto tributo a Max Pezzali e gli 883 con i “Max Mania” e alle 22.30 spettacolo pirotecnico.

Per informazioni e iscrizioni, contattare la pagina Facebook della Festa del Rione Santa Maria di Venegono Superiore.

