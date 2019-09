Risotto in Corte con la Pro loco di Albairate: l’appuntamento è per sabato 7 settembre in Corte Salcano dalle 20.

Risotto in Corte con Pro loco ad Albairate

Risotto in Corte con la Pro loco di Albairate: l'appuntamento è per sabato 7 settembre in Corte Salcano dalle 20. Trecento i posti disponibili, il menu prevede risotto, arrosto o cotoletta, contorno e dolce al prezzo di 15 euro (5 per gli under 12) bevande escluse. Per maggiori informazioni e prenotazioni: albairate.proloco@gmail.com, 348-26.89.713, 393-244.20.85. Previsto anche l'intrattenimento musicale, a cura di "Settenaniproduction".