Robecchetto pronto ad accogliere La Festa d’Autunno, che animerà il paese domenica 6 ottobre 2019.

Robecchetto e la Festa d’Autunno

Associazioni, commercianti, cittadini e bambini in festa per accogliere l’autunno. Tutto è pronto per la Festa d’Autunno, che andrà in scena nelle vie del paese domenica 6 ottobre 2019 a partire dall’orario di pranzo.

Il programma

Tutto inizierà quando i bar e gli esercenti locali cureranno il pranzo che si svolgerà nelle vie e nelle piazze del paese.

La manifestazione continuerà poi nel pomeriggio con spettacoli itineranti di street and urban dance, ma anche attività per grandi e piccini. Stiamo parlando di gonfiabili, mercatino dei bambini, mostra disegni sull’autunno e gli immancabili stand delle associazioni del territorio. Gli organizzatori dell’evento, ovvero i commercianti e il Comune di Robecchetto, invitano la cittadinanza a partecipare.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE