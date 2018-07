Rockantina a Inveruno: un fine settimana di musica e tanto divertimento.

Rockatina a Inveruno: grande affluenza all’evento estivo

Rockantina si afferma, ancora una volta, come l’appuntamento più sentito dell’estate inverunese. Un evento capace di attirare non solo gli inverunesi ma moltissime persone dal territorio. Tutte le quattro serate di musica live, che sono andate in scena da giovedì 19 a domenica 22 luglio, hanno registrato una grande affluenza di pubblico, che oltre alla musica ha apprezzato il buon cibo e l’ottima birra.

La grande musica invade il Cortile del Torchio

Ogni anno il livello delle band che si esibiscono sul palco nel Cortile del Torchio è sempre più elevato e l’edizione 2018 ha visto la presenza degli “Iron Mais” che hanno partecipato a X-Factor nel 2015, e dei “Musica da Ripostiglio” che hanno presenziato al programma televisivo Tu si que vales.

Protagonisti anche i commercianti

Il sabato sera (21 luglio) grande successo anche per Rockantina in Vetrina in collaborazione con l’associazione commercianti che ha offerto in piazza San Martino altri spettacoli, cibo e fuochi d’artificio. L’Amministrazione di Sara Bettinelli ringrazia tutte le associazioni che hanno permesso l’ottima riuscita della manifestazione, Amici del Fulò, Amici della Pesca, Inveruno in Vetrina ma soprattutto i ragazzi di Rockantina’s Friends che ogni anno riescono a stupire con la loro energia, il loro impegno, la loro capacità, la loro volontà.

