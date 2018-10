Lo scrittore Andrea Vitali torna il 14 ottobre a Rosate per presentare il suo ultimo romanzo “Gli ultimi passi del sindacone”.

Rosate, Andrea Vitali presenta il suo ultimo romanzo

Lo scrittore Andrea Vitali torna a Rosate per presentare il suo ultimo romanzo “Gli ultimi passi del sindacone”: appuntamento alle 17 di domenica 14 ottobre nel salone Polifunzional della scuola dell’infanzia in via I Maggio 6. Un pomeriggio tra parole e musica a Rosate: alle 16, infatti, protagonista sarà Matteo Curatella, con “Le storie del matto”, viaggio nella canzone d’autore italiana. Seguirà aperitivo.

