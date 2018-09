Rosate, sarà presto pubblicato il primo bando di concorso per opere di street art che porterà a riqualificare aree e spazi cittadini con murales e immagini.

Rosate, bando di concorso per opere di street art

Sarà presto pubblicato il primo bando di concorso per opere di street art: con questa iniziativa il Comune di Rosate intende coinvolgere i giovani in un progetto che porterà a riqualificare aree e spazi cittadini con murales e immagini. Non solo: l’iniziativa si promuove anche di educare alla tutela degli spazi urbani ed al rispetto del luogo in cui si vive. Al bando, è spiegato all’interno dell’ultimo numero del bollettino della lista di maggioranza “Per Rosate”, potranno partecipare singoli artisti e gruppi. Torna alla home page.