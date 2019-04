Rosate, diplomi d’onore ai discendenti dei Combattenti

Rosate, sabato 27 aprile la consegna dei diplomi d’onore dei combattenti della Grande Guerra ai discendenti che ne hanno fatto richiesta

Sabato 27 aprile alle 9.45, nell'aula consiliare di Rosate saranno distribuiti ai discendenti che ne hanno fatto richiesta i diplomi d'onore dei combattenti della Grande Guerra. Una iniziativa promossa dalla sezione locale dell'associazione nazionale Combattenti e Reduci «per rendere il giusto tributo ai nostri nonni e bisnonni che, allora diciottenni, sacrificarono tutto per la Patria e per compiere l'Unità d'Italia». Sessantaquattro in totale i combattenti che saranno ricordati. Con l'occasione sarà possibile anche sottoscrivere l'adesione all'associazione.