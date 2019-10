Rosate: il gruppo locale del Pd organizza per venerdì 18 ottobre alle 21 l’incontro “La diffusione delle mafie nel nostro territorio”.

Rosate, incontro sulle mafie nel nostro territorio

“La diffusione delle mafie nel nostro territorio“: questo il tema dell’incontro promosso dal circolo rosatese del Partito democratico per venerdì 18 ottobre alle 21 nella sala civica Castello di via Roma 122. Interverranno in qualità di relatori Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio di Regione Lombardia, David Gentili, presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano, Lorenzo Sanua, referente del presidio di Libera Sud-Ovest “Angelo Vassallo”, Piero Sebri, presidente della Carovana Antimafia dell’Ovest Milano. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE