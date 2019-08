Roveda, conto alla rovescia per la Festa Patronale, che si svolgerà il 7 e l’8 settembre 2019.

Roveda: la Patronale c’è

La frazione di Sedriano si prepara alla tanto attesa Patronale che, ques’anno, si svolgerà il 7e l’8 settembre 2019. L’area interessata sarà il quartiere Roveda, mentre l’ingresso alla festa è previsto da via Tiziano. Gli orari previsti per la manifestazione sono dalle 18 a mezzanotte per sabato 7 settembre 2019 e dalle 10.30 alle 23.30 per domenica 8 settembre 2019.

L’evento

Ema70Eventi-Ema70 Service insieme al Comune di Sedriano hanno pensato a una Festa Patronale che sia Street Food Festival. Negli orari indicati infatti saranno presenti stand gastronomici gusto e sapori con Hobbisti, esposizione car tuning, giochi gonfiabili e musica dal vivo.

