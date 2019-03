I Subsonica e Salmo al Rugby Sound 2019.

Rugby Sound 2019: ci saranno anche i Subsonica e Salmo

Il 29 giugno e il 5 luglio sul palco dell’Isola del Castello di Legnano saliranno rispettivamente i Subsonica e Salmo. A dare l’annuncio i ragazzi del Rugby Sound nel rimo pomeriggio di oggi, martedì 12 marzo 2019.

I subsonica

«Dopo 20 anni ce l’abbiamo fatta, li abbiamo sempre sognati e saranno sul nostro palco» annunciano contenti gli organizzatori in riferimento ai Subsonica. La band torinese porterà a Legnano una delle tappe del loro “8 Tour Estate 2019”. Biglietti in vendita il 13 Marzo, ore 10:00 su circuito Ticketone.

Salmo

“Davvero inarrestabile SALMO che, dopo aver dato il via alla sua prima tournée interamente sold out nei palazzetti italiani, con cui ha già fatto tappa al PalaAlpitour di Torino e al Nelson Mandela Forum di Firenze, aggiunge nuove date estive al “PLAYLIST SUMMER TOUR”.

L’artista, infatti, si prepara a stupire il pubblico dei più importanti festival estivi italiani e annuncia oggi la sua partecipazione a Locarno presso il Connection Festival, Legnano al Rugby Sound, passando poi per il Noisy Naples Fest di Napoli, la Summer Arena di Catanzaro, lo Zoo Music Fest di Pescara, l’Arena Pyrex di Santa Cesarea Terme (LE), il Red Valley Festival ad Arbatax (NU), per terminare con un incredibile show a Catania, presso Villa Bellini.

Con un sound potente e performance impeccabili, SALMO ha aperto i live nei palazzetti italiani con due epici sold out a dicembre nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album “PLAYLIST” accompagnato da molti ospiti fra cui Coez, Gemitaiz, Lazza e Nitro.

Dopo il successo del cortometraggio di “Lunedì” con la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi, oltre 2 milioni di views su Youtube in una settimana e al #1 in Music Video Trending Chart, da venerdì 15 marzo in radio CABRIOLET, il nuovo singolo di Salmo feat. Sfera Ebbasta gcertificato disco di platino.

Lo scorso settembre è uscito “90MIN”, singolo certificato doppio disco di platino, che ha anticipato l’album “PLAYLIST”, uscito il 9 novembre 2018. Il singolo ha dominato le classifiche sin dalla sua uscita registrando numeri da record: #1 della classifica FIMI/GfK, #1 della classifica Top 50 di Spotify, #1 della Top 100 e della Hip Hop/Rap di Apple Music, #1 della classifica singoli e della Hip Hop/Rap di iTunes, più di 1 milione di stream in 24 ore (debutto più alto di sempre in Italia per un brano solista), oltre 40,6 milioni di stream ad oggi, debutto direttamente nella Top 100 Globale di Spotify il giorno della sua pubblicazione.”

Così è stato annunciato il concerto di Salmo sulla pagina Facebook del Rugby Sound Festival. I biglietti saranno in vendita su ticketone (solo on line) giovedì 14 marzo 2019 ore 11:00. Saranno disponibili anche nei punti vendita da domenica 17 marzo 2019 ore 11:00.

LEGGI ANCHE:

Rugby Sound 2019: ecco il primo annuncio

Rugby Sound 2019: il secondo annuncio

CLICCA QUI PER RIVERE TUTTE LE EMOZIONI DEL RUGBY SOUND 2018 CON I NOSTRI ARTICOLI