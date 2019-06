Rugby Sound 2019: stesso posto stessa ora. Si partirà venerdì 28 giugno 2019 per poi chiudere domenica 7 luglio all’isola del Castello a Legnano. Quest’anno il festival del Rugby Parabiago spegnerà 20 candeline e siamo sicuri che il divertimento e la musica sorprenderanno il pubblico come sempre. L’anno scorso l’affluenza è stata di circa 45mila persona. Cosa ci dobbiamo aspettare questa volta?

CLICCA QUI PER RIVERE TUTTE LE EMOZIONI DEL RUGBY SOUND 2018 CON I NOSTRI ARTICOLI

Rugby Sound 2019: il programma completo

Venerdì 28 giugno: The Bloody Beetroots + Nitro + Destroy The Disco

+ + Sabato 29 giugno: Subsonica

Domenica 30 giugno: Max Gazzè

Lunedì 1 luglio: Coma_Cose + Gazzelle

+ Martedì 2 luglio: Omar Pedrini (ingresso gratuito)

(ingresso gratuito) Mercoledì 3 luglio: J-Ax & Articolo 31

Giovedì 4 luglio: Folkstone (ingresso gratuito)

(ingresso gratuito) Venerdì 5 luglio: Salmo + Linea 77

+ Sabato 6 luglio: ZARRO NIGHT con Il Pagante

con Domenica 7 luglio: Skunk Anansie + The Sweet Life Society

I biglietti per il Rugby Sound Festival 2019 sono in vendita on line su TicketOne. CLICCA QUI PER ACQUISTARLI

Per ulteriori informazioni: facebook- Rugby Sound Festival oppure sul sito RugbySound.it

Tanta musica ma anche ottimo cibo

Per tutta la durata del Festival si potranno gustare prodotti della tradizione. Si potranno mangiare i più famosi piatti da strada, preparati sapientemente sulle tre o quattro ruote dei migliori FOOD TRUCK provenienti da tutta Italia.

“Sarà un’esperienza culinaria unica, ricca di gusto, e puro divertimento!”

Cosa aspettarsi?

Hamburger di Angus, Gnocco Fritto, Arrosticini, Barbecue Americano, Carne alla griglia, Verdure pastellate, Friselle Pugliesi, Picanha Brasiliana, Hot Dog classico, Panino al pollo e salsa Teriyaki, Patatine Fritte, Takoyaki Giapponesi, Hot Dog con senape al miele e fiocchi di bacon croccante, Tigelle Modenesi, Salsiccia e Friarielli, Panini gourmet, Arancini Siciliani, Olive Ascolane, Verdure grigliate, Hamburger con carne di Chianina, Fritto Misto di Pesce, Pesce Grigliato e Affumicato a legna, Piadina Romagnola, Seadas al Pecorino e Miele Sardo, Fish & Chips, Sangria, Panino al Bocadillo Spagnolo… e molto altro ancora.