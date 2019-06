Rugby sound al via, l’attesa per l’edizione 2019 è finita.

Rugby sound, Legnano si prepara alla grande festa

Dal 28 giugno al 7 luglio, torna nella suggestiva location dell’Isola del Castello di Legnano, uno degli eventi estivi più attesi: il Rugby sound festival. Giunto alla sua ventesima edizione, quest’anno l’ambizioso traguardo verrà festeggiato offrendo al pubblico dieci giorni di grandi concerti con artisti nazionali e internazionali, eventi sportivi, after show e, per la prima volta, con un’area dedicata alla Street food parade, la grande carovana di food truck provenienti da tutti Italia, che propone sapori della tradizione con la tipica formula del cibo di strada. Anche per questo ventennale, la Rugby Parabiago rinnova il suo sodalizio con Shining production, riproponendo quella formula che fa del Rugby sound un festival unico, in grado di coniugare la forza di aggregazione della musica con i valori e lo spirito che sono propri del gioco del rugby.

Da “festicciola” di squadra a festival di primo piano

“Tagliare il nastro del ventennale è un traguardo incredibile – racconta Roberto Amboldi, direttore artistico del Rugby Sound -, specie considerando realtà indipendente come la nostra. La ‘festicciola’ di squadra, che coinvolgeva perlopiù band locali, si è trasformata in un festival che richiama artisti importantissimi sia a livello nazionale che internazionale. In questi quattro lustri abbiamo cambiato più volte location per poter venire incontro a esigenze logistiche e organizzative che richiedevano spazi adatti ad accogliere un pubblico sempre più vasto e variegato. La svolta è arrivata proprio una approdando all’Isola del Castello di Legnano. Tuttavia, lo spirito originale, con cui è nata questa iniziativa, è rimasto invariato nel tempo e rimane per noi importantissimo mantenerlo vivo: la nostra collaborazione con Shining production è stata vitale alla crescita di una realtà che ormai può considerarsi un vero e proprio punto di riferimento sul territorio”.

“Questa è l’edizione più prestigiosa”

“Sicuramente questa la si può definire l’edizione più prestigiosa del Rugby sound festival – racconta Fulvio De Rosa, direttore generale di Shining production – che, nell’anno del suo ventennale, dà vita a una manifestazione che per durata e per cast artistico coinvolto, è fra le più interessanti di quest’estate 2019. Abbiamo voluto creare un evento che fosse del tutto trasversale, offrendo serate anche molto diverse fra loro. Dal rock degli Skunk Anansie, al folk dei Folkstone, per andare poi sui nomi più importanti del pop e hip hop italiano con J AX e Salmo. Si è voluto toccare anche il mondo dell’indie con i Gazzelle e i Coma Cose, rivolgendoci, in questo caso, a un pubblico un po’ insolito per il Rugby sound e poi l’elettronica dei Subsonica, il cantautorato italiano di alto livello di Max Gazzè e la serata inaugurale con i The Bloody Beetroots e Nitro, fra rap ed elettronica. Anche le tre serate gratuite in programma sono state pensate per accontentare diversi tipi di pubblico: Omar Pedrini con Alex Uhlmann, La Zarro night con il Pagante, che è un evento creato per dare la possibilità anche ai giovanissimi di godere di una serata completamente gratuita e poi i Folkstone”.

“Sport, musica e lavoro di squadra”

“Noi di Shining Production siamo sempre molto entusiasti di collaborare con il Rugby sound festival – continua De Rosa -. Lo spirito di aggregazione di cui si fa portavoce mettendo insieme sport e musica fa sì che questo sia un evento che per noi rimane un’esperienza unica, così come unico è proprio il lavoro di squadra che c’è prima, dopo e durante tutta l’organizzazione e, non solo per quanto riguarda gli aspetti legati alla produzione, ma per tutto ciò che è essenziale per poter creare un evento di questa portata. In un’estate che per Shining production rimarrà negli annali per un calendario di eventi nazionali e internazionali intensissimo, da Mantova, a Cremona al territorio milanese, il Rugby sound rimane sicuramente il fiore all’occhiello che va ulteriormente ad avvalorare la qualità dei nostri appuntamenti”.

E dopo i concerti, gli aftershow

Alla fine di ogni concerto del Rugby sound festival seguirà il RugbySound aftershow, al Waikiki topless club di piazza Primo maggio a Legano. Gli aftershow, Tutti gli aftershow sono promossi da Secretroom e saranno a ingresso gratuito.

Il programma

28 giugno: THEBLOODYBEETROOTS+NITRO+ DESTROY THE DISCO

29 giugno: SUBSONICA

30 giugno: MAX GAZZE’

1 luglio: GAZZELLE + COMA COSE

2 luglio: OMAR PEDRINI + ALEX UHLMANN

3 luglio: J-AX+ARTICOLO31 – special guest: MR. RAIN

4 luglio: FOLKSTONE + LUF

5 luglio: SALMO – openining act: LINEA77

6 luglio: ZARRO NIGHT con IL PAGANTE

7 luglio: SKUNK ANANSIE + special guest

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE