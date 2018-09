Domani il primo dei sabati dedicati alle associazioni di Tradate che operano nel sociale.

Sabato sociale, nasce una tradizione

L’inizio di una tradizione, una spinta in più per il ricco mondo delle associazioni di Tradate. E’ il progetto lanciato dal vicesindaco Franco Accordino, e che domani vedrà la sua prima edizione. “L’idea è di dedicare a iniziative di questo tipo ogni terzo sabato del mese – ha spiegato – L’obbiettivo è di dare lo spazio alle nostre associazioni che operano nel sociale, per farsi conoscere e attirare nuove forze”.

Triplo appuntamento

Si parte quindi domani, sabato, con tre appuntamenti. Il primo, il convegno alla Rsa Pineta sull’Alzheimer e la demenza senile alle 9.30. Poi alle 10 camminata “A piccoli passi” che partirà alle 10 da via Oslavia fino a piazza Mazzini con i ragazzi della cooperativa Arca. Lì, sarà poi allestita una mostra in collaborazione con le scuole per sensibilizzare sull’accoglienza scolastica dei bambini con disabilità gravi e molto gravi. Infine, appuntamento alle 17 sempre in via Oslavia per il triangolare di calcio benefico. A sfidarsi la Nazionale delle modelle Amika, gli “Amici della Nazionale” e la “Mitica”, squadra nazionale formata dai ragazzi che hanno sconfitto la leucemia. Tutto il ricavato sarà poi devoluto alla ricerca contro i tumori, all’associazione Vivere a Colori e a quella di chi ha sconfitto la malattia.