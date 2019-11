Domenica 23 novembre in piazza Mazzini la 18esima edizione della Sagra della Polenta.

Sagra della Polenta, castagnata e vin brulè

Un bel piatto di polenta per combattere il freddo e aprire alle iniziative natalizie della città. Domenica 23 novembre dalle 9 in piazza Mazzini torna l’appuntamento con la Sagra organizzata da 18 anni dalla Pro Loco. Sarà presente un banco gastronomico con piatti gustosi da consumare sul posto o, per chi vorrà, a casa se presi da asporto dopo le 12.

Attività per tutti

Dopo la polentata di mezzogiorno la festa continuerà nel pomeriggio, con castagnata e vin brulè dalle 14.30. Non mancheranno inoltre truccabimbi, giochi con palloncini e zucchero filato con i giovani della Croce Rossa di Tradate.

Doppio mercato

Da mattino fino a sera infine il centro città sarà invaso dalle bancarelle di Forte dei Marmi e degli Ambulanti dell’Insubria, occasione imperdibile per iniziare la caccia al regalo di Natale.

LEGGI ANCHE: Premio Chiara a Tradate con Marco Missiroli