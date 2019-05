“Salviamo il pianeta” è il tema della giornata di festa di sabato 1 giugno alla scuola di Albairate: un’impronta fortemente ecologica.

“Salviamo il pianeta” alla scuola di Albairate

La fine della scuola si avvicina e come ogni anno la scuola primaria di Albairate si prepara a vivere questo momento festosamente, aprendosi ai genitori e alla cittadinanza. Appuntamento sabato 1 giugno: lo slogan di quest’anno è “Salviamo il pianeta”. L’evento avrà una forte impronta ecologica, non solo richiamando l’ormai famosa Greta Thunberg. Sarà infatti l’occasione per celebrare la conclusione di un complesso e interattivo lavoro di sensibilizzazione svolto a scuola con i bambini nel corso dell’anno scolastico. Il tema dell’ambiente è stato affrontato nelle varie classi da vari punti di vista (scientifico, letterario, musicale).

Gli alunni sono anche stati coinvolti nella raccolta di una gran mole di tappi di plastica: con questi materiali, al termine della giornata sarà realizzato uno striscione con il titolo della festa. La festa inizierà alle 9, per dar maggior risalto al tema della manifestazione gli alunni indosseranno una t-shirt creata apposta per l’occasione, raffigurante un cuore che racchiude il nostro pianeta. Seguirà quindi l’esibizione con il flauto delle classi quarte e quinte, accompagnate dal Corpo Musicale di Albairate. Prima dei saluti finali, stand per giocare insieme, la lotteria e rinfresco offerto da Sodexo. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE