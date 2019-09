Doppio concerto a Rosate: appuntamento alle 15.30 di domenica 8 settembre all’oratorio di San Giuseppe di Rosate.

San Giuseppe in classic a Rosate

San Giuseppe in classic: l'appuntamento è per le 15.30 di domenica 8 settembre all'oratorio di San Giuseppe di via Roma per un doppio concerto. Primo ad esibirsi sarà il Coro delle stelle, a seguire salirà sul palco il Gruppo Giovani del Corpo bandistico rosatese, con il direttore Simone Barbieri. L'ingresso è libero. Al termine dei concerti, si svolgerà la premiazione del primo concorso fotografico "Cortili e angoli di Rosate", a cura del Nuovo Gruppo Fotografico. Saranno premiate le tre migliori foto della categoria adulti e le tre migliori foto della categoria under 14.