Raduno dei Gruppi di cammino in paese.

Ben 120 iscritti per raduno Gruppi di cammino

San Vittore Olona “affollata” dai Gruppi di cammino .Oltre 120 gli iscritti appartenenti a 7 gruppi. Come quello di Bareggio (che ha vinto il premio per il gruppo arrivato da più lontano), di Cerro Maggiore, Busto Garolfo, Magnago, Parabiago, Legnano e ovviamente San Vittore Olona (gruppo più numeroso e primo a nascere nell’Altomilanese). L’evento si è svolto domenica 23 settembre: arrivato alla sua terza edizione, è stato promosso dal Comune in collaborazione con l’Agenzia per tutela della salute della Città metropolitana di Milano nella persona della dottoressa Maria Pullano. Un progetto volto a promuovere il benessere psicofisico dei cittadini tramite l’attività sportiva all’aria aperta e l’educazione ambientale.

Le foto:

La soddisfazione del sindaco e assessore

“Non c’è niente di più bello per un organizzatore – commenta il primo cittadino Marilena Vercesi – del ricevere i complimenti dai partecipanti al suo evento e ne abbiamo ricevuto davvero tantissimi. Ci ha inoltre fatto doppiamente piacere che ad essere lodata non sia stata solo l’iniziativa ma anche il percorso prescelto ossia il tracciato dell’Olona GreenWay con un apprezzatissimo passaggio all’area ecosistemica de La Foppa, habitat unico per la nidificazion di numerose specie volatili tra cui l’airone che tutti abbiamo potuto ammirare”.

“Ringrazio inoltre – ha aggiunto l’assessore allo Sport ed Ecologia Paolo Salmoiraghi che aveva lodato il lavoro della Polizia locale, della Protezione civile, ufficio servizi sociali e istruzione – la Cap Holding per il continuo sostegno in eventi che vedono l’acqua come risorsa primaria da tutelare, la Sodexo per il ristoro ai partecipanti e l’istituto agrario Mendel di Villa Cortese per le loro mele”.

