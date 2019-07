L’Annunciata di Abbiategrasso ospita il 12 luglio la proiezione del docufilm “Santa Rosa da Lima al Naviglio Grande” realizzato da Elisa Cairati e Andrea Buonopane.

Proiezione del docufilm il 12 luglio ad Abbiategrasso

Il Gruppo promotore della commemorazione della Santa Patrona Santa Rosa Da Lima di Abbiategrasso e la Pro loco di Abbiategrasso presentano il docu-film: "Santa Rosa: da Lima al Naviglio Grande" dei registi Elisa Cairati ed Andrea Buonopane, vincitori della "Prima Menzione Speciale 2019" del "DocuCity", concorso per film e video intitolato "Dalle Ande agli Appennini: Storie di Vita tra Perù e Italia", indetto da Comune di Milano, Università Statale di Milano e Museo Mudec nell'ambito del progetto "Milano Città Mondo #04 Perù". La proiezione si svolgerà il venerdì 12 luglio alle 18 nell'Auditorium presso il ex Convento dell'Annunciata in via Pontida 22 Entrata libera. Contribuisce all'evento l'associazione "Ducato di Abbiate-Grasso".