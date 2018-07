Riconoscimento per Dino Meda.

Dino Meda incanta con il suo libro

“Mi son fa insci” è il libro di Dino Meda, poeta e volto noto a San Vittore Olona. Il suo volume, che racchiude i suoi ricordi del paese che c’era una volta, ha vinto il secondo premio nella sezione Libro edito al 23esimo Concorso nazionale letterario di poesie “Padre Raffaele Melis” svoltosi nella Parrocchia di S.Elena al Casilino a Roma.

Un’importante rassegna patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, nel cui comitato d’onore vi sono personalità di assolto rilievo come il Cardinale Angelo Sodano e il sindaco di Roma Virginia Raggi. All’evento hanno preso parte moltissimi autori da tutta Italia.

Le motivazioni

Il presidente della rassegna Domenico Di Lella così ha spiegato il plauso ricevuto da Meda: “Opera partecipante, per la prima volta dialettale, intensa, chiara, con tenuta emotiva per l’umana meditazione dei fatti, del loro dispiegarsi, che mai si mutano in mera lamentazione, in piangersi addosso. Il sentimento, la commozione, le vibrazioni intime risaltano il naturismo paesistico, che fa da supporto a tutto l’insieme dell’opera. E la parola è presente con tutto il suo fascino lessicale, dialettale, in uno sforzo continuo a superare il viaggio metaforico-allegorico del poeta, che fa della sua storia l’assunto di esistere, che riguarda ognuno di noi. Si! E’ la vita, che sa quanto valgono il tempo, la memoria, gli affetti, l’esserci nell’avventura irripetibile del vivere quotidianamente”.

La soddisfazione del Comune

Grande felicità anche da parte dell’Amministrazione comunale alla notizia dell’ottimo piazzamento del concittadino Meda: “Il Comune e tutti coloro che da anni conoscono la passione con la quale Dino Meda descrive puntualmente il trascorrere inesorabile della sua e nostra vita hanno accolto con soddisfazione la notizia – commentano dal municipio -. Nel prossimo autunno sarà dato alle stampe il secondo volume del poeta sanvittorese”.

