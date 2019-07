Continua il percorso estero per gli ultimi due lungometraggi diretti da Luciano Silighini Garagnani e girati parzialmente a Saronno.

Saronno nei film di Silighini

Continuano le proiezioni e il tour internazionale per i film del regista saronnese Luciano Silighini Garagnani. Dopo la distribuzione nelle sale italiane del circuito Europacinemas di dicembre e l’ingresso nella selezione dell’Italian Film Festival di Belgrado, i suoi film (girati anche a Saronno) sbarcano in Corsica. L’occasione è il Festival du Film di Lama, in cui la “The Silighini Company” è presente con i due film (“Libera” e “Dance of the Hearts, film muto in bianco e nero sottotitolato in inglese) in tre eventi dedicati al cinema indipendente italiano. Inoltre, per “Dance of the hearts” che sta girando l’Europa, in autunno ci sarà il debutto negli Stati Uniti durante l’American Film Market di Santa Monica ,la vetrina più importante al mondo per il cinema negli Stati Uniti d’America.

