Luca & Katy all’Auchan di Rescaldina.

Luca & Katy, fan in delirio

Urla, applausi, selfie e autografi: erano in tantissimi all’Auchan di Nerviano ad attendere Luca & Katy, i famosi youtuber (prima erano “Scherzi di coppia” ) hanno centrato lo strabiliante risultato di 1 milioni di iscritti al loro canale Youtube.

Sabato 8 settembre i due (Luca Lattanzio e Katia Brivio), che sono di Rho e diventati celebri per i loro scherzi fatti uno con l’altro e ripresi dalla telecamera, hanno incontrato i loro follower. Erano davvero in tantissimi, tutti a caccia di foto e autografi. E Luca&Katy, così come Valentina Lattanzio e Lello Kappa arrivato insieme a loro, hanno accontentato tutti.

LE FOTO: