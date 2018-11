Martedì 13 novembre al Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12, sei attrici si alterneranno sul palco con sketch brillanti per due ore.

Sei attrici sul palco del Circolone di Legnano

Lo spettacolo “Roba da ridere. Women in lab al circolone” si svolgerà martedì 13 novembre dalle 22 alle 24 al Circolone di Legnano.

Ecco le 6 protagoniste:

Katia Morales: Aspirante attrice comica ormai aspirante alla pensione si diverte a portare in scena monologhi sulle donne e la loro improbabile vita di coppia con un uomo .. Senza perdere la propria dignità.

Laura Formenti: Sono una bionda non sono una santa Laura Formenti esilarante dissacrante coinvolge il pubblico sia maschile che femminile con una comicità’ fuori dagli schemi armata solo del suo microfono.

Rosy Cannas: Torna sulle scene uno dei più’ bei nomi del cabaret anni 90

Fa parte di quegli artisti che faceva Stand UP molto prima che si tornasse a usare questo termine.

Chiara Rivoli: Dal 2006 si rivolge al cabaret lavora con i più’ grandi artisti del momento per aggiungere in seguito all attività’ di comica anche quella di presentatrice e cantante

Nel 2014 entra a far parte del cast fisso di Colorado.

Graziella Leccioli: Vincitrice del premio letterario Nebbia 2016 oltre a stare sul palco la nostra Graziella scrive bene e lo ha dimostrato.

Francesca Puglisi: Napoletana doc attrice doc insomma una giovane donna che calca le scene ormai da tanto tempo ma che ultimamente ancor di più si é fatta riconoscere con il suo spettacolo scritto a quattro mani con Alessandra Faiella ” cca’ nisciuno e’ fisso. Argomento assai attuale in tutte le sfaccettature della vita dei giovani di oggi e non solo.