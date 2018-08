Il modulo da scaricare, compilare e spedire è on line sul sito del Comune.

Senago si prepara alla festa patronale

In occasione della Festa Patronale di Senago, il Comune comunica che nelle giornate dell’8, 9 e 23 settembre la manifestazione sarà aperta a tutte le associazioni e ai Commercianti di Senago che fossero interessati a partecipare. I partecipanti dovranno dotarsi autonomamente di strumenti per l’allaccio della corrente, qualora necessari. Per partecipare è necessario comunicare la propria adesione entro domenica 26 agosto inviando un’e-mail all’indirizzo eventi@comune.senago.mi.it. Il modulo da scaricare, compilare e spedire è on line sul sito del Comune.