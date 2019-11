Venerdì 22 novembre al teatro parrocchiale di Venegono Inferiore serata con l’autore Giorgio Scianna.

Serata con l’autore, appuntamento a teatro

Terzo appuntamento con la serata con l’autore organizzata da Agev (Associazione Genitori Venegono) con la Comunità Pastorale Beato Ildefondo Schuster e l’Istituto

Comprensivo Marconi. Venerdì, sul palco del teatro parrocchiale di Venegono Inferiore, sarà protagonista Giorgio Scianna.

Scianna e la scrittura che fa crescere

Scianna dimostrerà ai ragazzi e agli adulti in sala come il lavoro dello scrittore può diventare strumento principe per indagare nel profondo i sentimenti e le relazioni con la famiglia e gli amici, tanto difficili da incasellare in un’età come l’adolescenza. I suoi libri più conosciuti come “Cose più grandi di noi”, “La regola dei pesci” e “Qualcosa ci inventeremo” esplorano quella terra di confine che divide ragazzi e adulti, senza la pretesa di insegnare, ma solo cercando di raccontarla sotto angolazioni diverse. Al termine dell’incontro, ci sarà anche un momento per un dibattito con l’autore, momento finale di un progetto più ampio che ha visto i ragazzi della scuola secondaria leggere e discutere in classe con gli insegnanti alcuni brani tratti dalla sua opera. L’ingresso è libero, per informazioni contattare AGev al 339-3470691.

LEGGI ANCHE: Corsa dei Babbi Natale e mercatino in centro: Venegono si prepara alle feste