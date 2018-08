Serata in musica a Castano Primo che ha tutto il sapore di solidarietà: è quella che andrà in scena sabato 1° settembre in piazza Mazzini alle 20.45.

Serata in musica: l’evento alla sua prima edizione

Il gruppo Evry Night, in collaborazione con l’assessorato al tempo Libero di Castano Primo, invita tutta la cittadinanza all’evento musicale “7 Note in Piazza”: una gara canora alla sua prima edizione. L’appuntamento è per sabato 1° settembre nella centralissima piazza Mazzini alle 20.45. A condurre: Monia e Mr. Anthony con ospiti a sorpresa.

Manifestazione benefica

La partecipazione all’evento sarà a offerta libera. Quanto raccolto verrà devoluto in favore all’associazione Aila, l’Associazione Italiana Lotta Abusi, che già nei mesi scorsi aveva collaborato con l’Amministrazione per valutare se alcune zone cittadine, come la stazione, fossero a prova di disabili.

