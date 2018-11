Come ogni anno, Officina Rancilio 1926 sta partecipando alla Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Museimpresa e Confindustria. Ecco alcune iniziative.

Officina Rancilio: diversi appuntamenti legati a due filoni tematici

A partire da venerdì 9 fino a venerdì 23 novembre i musei associati a Museimpresa hanno in programma oltre settanta iniziative in tutta Italia. Officina Rancilio 1926 ha organizzato diversi appuntamenti legati a due filoni tematici. Il primo è dedicato all’Anno del cibo italiano e per l’occasione l’Officina Rancilio ha organizzato la serata“Alimentazione & Sport”. Il secondo filone tematico è dedicato al progetto MuseimpresaLAB e in collaborazione dell’ITCG Maggiolini di Parabiago sono stati pensati due percorsi che sono stati affidati agli studenti del quarto anno.

Alimentazione e Sport

Una sala gremita ha fatto da sfondo alla serata “Alimentazione & Sport” organizzata dal Officina Rancilio 1926 in collaborazione con “Gruppo Sportivo Rancilio”. Moderatore dell’incontro è stato Danilo Gioia, ex ciclista professionista strada, che ha stimolato e coordinato gli ospiti sui vari argomenti della serata. Si è parlato con il Dott. Monsellato del rapporto tra alimentazione e attività sportiva giovanile e ci si è soffermati sul carico psicologico riversato sui bambini dalle proprie famiglie, che spesso vedono i figli come mini-campioni sottoponendoli così ad un eccessivo stress da performance.

Tante domande e tante visualizzazioni per le dirette video

Roberto Damiani e Danilo Goffi hanno fornito, dal loro punto di vista di atleti professionisti e allenatori, in due diverse discipline: il ciclismo e la maratona. Non meno interessanti gli interventi di Elena Casiraghi, che ha portato le proprie esperienze sia come specialista in nutrizione sportiva, sia come atleta di canottaggio e triathlon, nonché moglie di un atleta professionista di triathlon, ricordando che anche l’ambiente che circonda uno sportivo è parte fondamentale nel percorso di preparazione ad un grande evento. L’interesse all’argomento è stato dimostrato dalle numerose domande alla fine dell’incontro e anche dal buon seguito ottenuto dalle dirette video sui canali Facebook di Officina Rancilio 1926, GS Rancilio e Bike Show tv.

Da studenti a giovani guide

Venerdì 16 e sabato 17 novembre al museo Officina Rancilio 1926 gli studenti dell‘ITCG Maggiolini di Parabiago hanno proposto una visita guidata interamente gestita e preparata da loro. Sotto la supervisione del personale del museo un piccolo gruppo di studenti ha partecipato al progetto MuseimpresaLAB all’interno delle attività di alternanza scuola-lavoro. E’ stato chiesto ai ragazzi di studiare la storia di Rancilio e provare ad allestire una mostra con visita guidata. Il risultato è stato eccellente: le giovani guide hanno accolto al mattino alcune classi della loro scuola per mostrare il loro lavoro e hanno intrattenuto gli ospiti del museo la sera di venerdì e sabato. Ora tocca ad un altro gruppo di studenti che da oggi, mercoledì 21, fino a venerdì 23 novembre accoglieranno i bambini della scuola primaria Manzoni di Parabiago per coinvolgerli in un simpatico laboratorio dal titolo “Il viaggio della Regina”.

