Sagra di San Costantino a Gudo Visconti, con il patrocinio del Comune ed in prima linea l'associazione La Viscontina. Sabato 7 settembre dalle 16 tornei di Scala 40 e ping pong in piazza. Alle 17 si apre ufficialmente la sagra con twirling e cheerleaders in piazza. Alle 17.30 la «grande sfida di mangiatori d'anguria». Alle 18 apre la cucina, alle 21 musica live con i Rockway. Domenica 8 settembre dalle 8 mercatino nel centro del paese. Santa messa alle 10, quindi griglie accese dalle 11.30 per tutto il giorno. Alle 15 la terza edizione della gara di torte davanti alla pizzeria di via Fiume . Alla stessa ora partono la gara di bocce al club Tinca Verde e la «Domenica sportiva gudese in piazza». In programma nel pomeriggio le esibizioni degli allievi della compagnia teatrale FavolaFolle e i giochi per bambini organizzatori dal Comitato Genitori. Alle 21 liscio, musical italiana e internazionale con i Bonsai Band.