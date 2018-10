“Sfrontati e fragili – adolescenti con il bisogno di ritrovare genitori autorevoli”: così si intitola il convegno organizzato dall’associazione “Amici dell’Infanzia@Cislago” per cittadini, genitori, educatori e docenti che si svolgerà venerdì 23 novembre, alle 21, all’auditorium “L’Angolo dell’Arte” di Cislago.

Sfrontati e fragili: il nuovo convegno di “Amici dell’Infanzia”

L’associazione “Amici dell’Infanzia” sarà nuovamente promotrice di una serie di eventi da svolgersi in occasione della ricorrenza del “20 novembre – Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” e, come di consueto, le iniziative che il sodalizio intende organizzare sono volte a promuovere la cultura dei diritti, sensibilizzare sul tema, con il coinvolgimento e la partecipazione dei gruppi giovanili, delle scuole, delle istituzioni e di altre risorse del territorio, per favorire relazioni positive in una società più accogliente, responsabile e attenta ai diritti di tutti e, in particolare, dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani.

Il patrocinio di Regione e Provincia

Il progetto ha già ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Varese e nasce dall’esigenza di educare e sensibilizzare, osservando da vicino i volti e le sfaccettature di questa turbolenta fase della vita, quale occasione per analizzare e comprendere a fondo i bisogni dei ragazzi, dipinti troppo spesso come i nuovi mostri della società, le loro potenzialità, i loro sentimenti, passando anche per i loro errori e soprattutto per quelli dei genitori e degli adulti con cui si confrontano. Adulti, troppo spesso poco autorevoli. Relazionerà sul tema, il professor Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, esperto di vecchi e nuove problematiche adolescenziali, autore di numerosi articoli e pubblicazioni sull’adolescenza. Tra i suoi ultimi libri c’è “Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti a diventare adulti” (2017).

