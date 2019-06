Il Club 33 compie 40 anni e fa festa domenica inaugurando la 34esima sagra della ciliegia abbinata alla fiera di primavera ad Abbiate

Sagra della ciliegia torna ad Abbiate

Il Club 33 compie 40 anni e ripropone con rinnovato entusiasmo la 34esima edizione della sagra della ciliegia abbinata alla fiera di primavera che tornerà ad inebriare e colorare Abbiate domenica tra stand, bancarelle, esposizioni artistiche, golosità ed eventi.

Il Club 33 compie 40 anni

La storica associazione abbiatese era nata per volontà di Gino Marinello e aveva coinvolto tutti i coscritti del 1933 arrivando a superare i 100 associati. Col tempo il numero dei volontari si è assottigliato, anche per l’avanzare dell’età, ma il club è sempre rimasto attivo portando avanti i suoi progetti di alta valenza sociale, aggregativa e culturale, riproponendo anno dopo anno la quattar pass e le sagre abbiatese d’autunno e d’inverno, divenute appuntamenti fissi nel calendario degli eventi cittadini. Il tutto lo si deve all’instancabile Marinello, fondatore e storico presidente del club, ruolo che aveva ceduto per una decina d’anni al compianto Silvano Poretti. Insieme all’inseparabile volontaria Stella ha regalato alla comunità tante occasione di ritrovo e di aggregazione, l’ultima la realizzazione dell’orto didattico per i ragazzi.

Abbiate in veste primaverile

Stella e Marinello sono pronti a tagliare il 34esimo nastro della sagra delle ciliegie che tornerà a rallegrare Abbiate domenica 2 giugno con banchetti, stand gastronomici ed esposizioni d’arte e d’antiquariato sempre con un occhio al cielo grazie al Gat che metterà a disposizione la propria professionalità e coi telescopi in piazza permetterà le osservazioni in diretta del Sole. L’inaugurazione al mattino con le note della banda S.Ceclia.