Sicilia a Saronno, la storica associazione guidata da Paolo Strano, ha consegnato questa mattina un’automobile alla Fondazione Cooperativa Lavoro e Solidarietà (Cls) grazie ai 3500 euro raccolti con l’evento dell’Epifania.

Sicilia a Saronno: la cerimonia di consegna dell’auto

L’associazione Sicilia a Saronno continua il suo impegno a sostegno delle associazioni e delle realtà cittadine. Dal momento della sua nascita, il sodalizio organizza infatti il concerto dell’Epifania per raccogliere fondi a favore della città. Negli scorsi anni sono state aiutate le scuole per l’infanzia saronnesi dove, grazie alla generosità dei partecipanti all’evento, è stato possibile acquistare giochi, mobili e riqualificare i giardini esterni. L’impegno è proseguito a favore di associazioni di volontariato, come l’Unitalsi, e quest’anno a sostegno della Fondazione Cooperativa Lavoro e Solidarietà di via Don Volpi, al quale è stata donata un’automobile, necessaria per le attività del gruppo. Alla cerimonia di consegna del mezzo, tenutasi questa mattina, sabato 30 marzo, erano presenti il direttivo di Sicilia a Saronno, guidata da Paolo Strano, e Pasqualino Cau, presidente della Fondazione Cls.

