Venerdì 18 in villa Truffini a Tradate la volontaria della nave Aquarius di Sos Mediterranee racconterà l’opera delle ong impegnate nel Mediterraneo.

Sos Mediterranée, testimonianza a Tradate

Informazione e riflessione su quanto avviene nelle acque del Mediterraneo, lungo le rotte dei gommoni e della navi cariche di migranti. Rotte che negli ultimi 15 anni hanno visto più di 35mila morti. Per parlarne e raccontare il lavoro delle Organizzazioni Non Governative, sarà ospite in villa Truffini venerdì 18 dalle 21 la volontaria milanese Benedetta Collini. La 39enne ha infatti operato per tutto il 2017 sulla nave Aquarius della Ong Sos Mediterranee, impegnata nel soccorso dei migranti. Ad organizzare la serata il Forum Contro la Guerra: “Diamo voce a chi vive in prima persona l’esperienza dei salvataggi dei migranti, per conoscere il più possibile questa realtà”.

La nave Aquarius

L’Ong Sos Mediterranee è impegnata dal 2016 nel mar Mediterraneo per il soccorso dei migranti in partenza dalle coste dell’Africa. Si tratta di un’associazione umanitaria che opera a bordo della nave Aquarius, più volte al centro delle cronache e del dibattito politico, con volontari di tutto il mondo.