Sound Track Festival Jazz&Blues è giunto alla sua 15esima edizione.

Sound Track Festival Jazz&Blues

Sound Track Festival è la manifestazione musicale di jazz e blues dell’Altomilanse che vede sei concerti a Lainate, Nerviano, Canegrate, Busto Garolfo, Parabiago e Cerro Maggiore con altrettanti protagonisti quali Paul Lamb, Fabio Treves, Egidio Ingala, Keit Dunn, Davide Speranza e Johnny Sansone.

Il festival fa tappa a Nerviano

E’ considerato il padre del blues in Italia e venerdì 23 agosto si esibirà nel chiostro del Monastero degli Olivetani. Stiamo parlando di Fabio Treves che arriverà in paese con la sua Treves Blues Band.

Un’autentica leggenda per la tappa nervianese di «Soundtrack», festival jazz&blues. Si inizia alle 21 e insieme a Treves ci saranno Alex Kid Gariazzo, Massimo Serra e Gabriele Dellepiane. L’ingresso è libero.

La Treves Blues Band

L’avventura della Treves Blues Band inizia nel 1974 quando Fabio Treves, giovane armonicista di Lambrate, decise di intraprendere la strada del blues. Si forma così la prima band storica del “blues made in Italy”. Dal primo L.P. pubblicato nel 1975, il successo è stato sempre crescente arrivando a suonare in festival famosi e portando a casa importanti collaborazioni artistiche. Il 7 dicembre 2014 a Fabio Treves è stato conferito l’Ambrogio d’oro con la motivazione di “Musicista di fama internazionale e principale interprete di musica blues in Italia”.