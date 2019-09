Sounds tracks fa tappa a Busto Garolfo: ottima la partecipazione

La 15esima edizione della manifestazione musicale ha animato il paese venerdì 30 agosto. Protagonista della serata, il musicista e cantante blues Keith Dunn.

L’evento, organizzato dal Comitato promotore del festival, in collaborazione con il Comune di Busto Garolfo, si è svolto a partire dalle 21 al parco Falcone e Borsellino di via Mazzini.

Le parole dell’assessore Campetti

“È stato un grande successo – ha commentato l’assessore alla Promozione del territorio, al Marketing territoriale e alle Politiche giovanili Patrizia Campetti -. Keith Dunn, oltre ad essere un armonicista d’eccezione, è anche uno showman. Due ore di concerto non-stop con il tutto esaurito. Tantissimo pubblico! Sono veramente molto soddisfatta della performance, della scelta dell’artista e della risposta del pubblico, che ha saputo coronare una serata di gran livello con presenza e partecipazione”.

