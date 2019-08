Sound Tracks festival, la nota rassegna jazz&blues fa tappa a Busto Garolfo col il celebre bluesman Keith Dunn.

Sound Tracks festival, tappa a Busto Garolfo

Proseguono le date di “Sound tracks”, il festival jazz&blues ormai diventato di respiro internazionale. Venerdì 20 agosto 2019 la serata sarà al parco Falcone e Borsellino di via Mazzini a Busto Garolfo. Una serata che vedrà protagonista assoluto l’americano Keith Dunn, una serata che si preannuncia, come sempre, di alta qualità artistica. Il concerto prenderà il via alle 21. Sarà sempre a ingresso libero e si sosterrà un’associazione di volontariato del territorio (in caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’auditorium di via Manzoni).

Dunn è davvero un artista che non ha bisogno di presentazioni: è un autentico re dell’armonica (strumento che è, quest’anno, il filo conduttore del festival), cantante, compositore nonchè produttore. Nativo di Boston, è uno dei più affermati bluesman in circolazione e ha al suo attivo concerti e collaborazioni di fama mondiale.



