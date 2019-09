“Sound Tracks”, il festival jazz&blues farà tappa nella città di Parabiago sabato 7 settembre 2019. Appuntamento nella frazione di San Lorenzo in via don Bianchi 6.

“Sound Tracks”, tappa a Parabiago

Tutto pronto per il ritorno in città dell’ormai famosissimo “Sound Tracks”, festival jazz&blues, da tempo diventato un evento di respiro internazionale. A Parabiago l’appuntamento è per sabato 7 settembre 2019, in via don Bianchi 6, nella frazione di San Lorenzo (anche in caso di maltempo).

Il palco sarà tutto per “Superdownhome”& Davide Speranza.

Quella alla quale si potrà assistere sarà una serata di altissimo livello musicale e culturale. E, come sempre, si potrà aiutare il mondo del volontariato locale: la serata sarà a favore dell’Aisf, Associazione italiana sindrome fibromialgica onlus.



Gli artisti sul palco

“Superdownhome” è il nome della banda nata nel 2016. Si tratta di un duo di rural blues formato da Henry Sauda alla voce, cigar box e diddley bow e da Beppe Facchetti alla cassa, rullante, low-boy e crash. Un duo legato alle tradizioni del blues rurale ma proiettato anche verso spazi personali e contaminati da rock’n’roll, country, folk e punk. Nell’ottobre 2017 i due sono entrati in studio per registrare un nuovo prodotto dal titolo “Twenty-four day” con Marco Franzoni alla coproduzione al Bluefemme Stereorec. Un disco nel quale spunta anche il contributo di Popa Chubby che, dopo aver sentito la sonorità della band, ha accettato di metterci del suo in due brani.

Il duo, nel 2018, ha aperto gli 8 concerti del tour italiano di Popa Chubby. Nel marzo di quest’anno sono stati ancora in tour con lui e in studio di registrazione per la realizzazione del nuovo album (prodotto da Chubby) che vede come super ospite Charlie Musselwhite.

Davide Speranza è un giovane e talentuoso artista blues di Nerviano: suona armonica diatonica e cromatica. E’ Hohner endorser e dimostratore ufficiale. Nel suo curriculum diverse esibizioni nei principali blues festival nazionali (dal Missisipi al Po Blues Festival, Narcao Blues, Trasimeno Blues Winter Session, Blues to Bop, Almeno Blues, Crossroad Pignola, Bitonto Blues Festival, Rosso&Blues, Soundtracks Blues and Jazz, Lodi Blues, Lario Festival) e collaborazioni e opening act di Ana Popovic al Castelfranco Blues Festival a giugno.

