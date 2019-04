Straight Outta Garben: la terza edizione della manifestazione dedicata alla cultura hip-hop torna il 4 maggio al Parco delle Querce di Garbagnate.

Hip hop protagonista al Parco delle Querce di Garbagnate

Lo Straight Outta Garben torna con la terza edizione sabato 4 maggio al Parco delle Querce di via Kennedy di Garbagnate Milanese. L’evento interamente dedicato alla cultura hip-hop in tutte le sue forme è promosso da L’Officina, associazione culturale Settebellezze e sala prove Prova Microfono, con il Comune di Garbagnate e le cooperative Spazio Giovani e Comin, in collaborazione con il Chiringuito.

Il programma dell’evento prevede alle 15 il torneo di basket 3 vs3 e dalle 20 dj set e live. Per partecipare al torneo è possibile inviare una mail a outtagarben@gmail.com specificando nomi dei partecipanti, numero partecipanti (massimo 3 giocatori+ 1 riserva), età e nome della squadra. Contributo di partecipazione al torneo di 10 euro per squadra. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE